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Надо "затянуть пояса": Шмыгаль предложил уменьшить зарплаты чиновников вдвое

Премьер-министр Денис Шмигаль Кабинет министров

По словам Шмыгаля, это необходимо для борьбы с коронавирусом COVID-19

Кабинет министров Украины предложил вдвое уменьшить размер заработной платы для чиновников, которые получают свыше 10 "минималок". Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сообщил в Telegram

"Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату свыше 10 "минималок" (сейчас 47 тысяч гривен), получали только половину. Исключение – работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороны", - подчеркнул глава правительства. 

Также Шмигаль отметил, что в Кабмине также хотят уменьшить на 30 процентов размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний. 

По словам премьера, это необходимо для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. 

"На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет Министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время, топчиновники должны понимать ситуацию и "затянуть пояса", - добавил Шмыгаль. 

Напомним, ранее сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказывала, что Кабинет министров предлагал Верховной Раде сократить расходы бюджета через коронавирусную инфекцию COVID-19.

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