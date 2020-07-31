Надо обращаться не к украинской власти, а сразу к посольству США, – Добкин о нападениях радикалов

Михаил Добкин Скриншот видео

Потому что власть в Украине реагирует только на те обращения, которых боится, заявил бывший нардеп

С жалобами на радикалов нет смысла обращаться к украинской власти, обращение нужно сразу адресовать в посольство США.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил народный депутат предыдущего созыва Михаил Добкин.

Политик отметил, что он не удивится, если появится информация о том, что власть не только не пресекает радикалов, а еще и направляет их. По его словам, уже сегодня есть косвенные доказательства, что представители радикальных движений общаются с представителями власти, и цель такого общения – устранение политических конкурентов действующей власти.

"Обращаться к власти бессмысленно. Власть реагирует только на те обращения, которых боится. Поэтому, коль правительство США взяло на себя ответственность по управлению нашей страной, внешнему, обращаться нужно к ним, чтобы они навели порядок. Обращаться нужно к посольству, к представителям, курирующим различные направления от имени посольства в Украине, и просить их, чтобы они навели порядок. Толку будет больше, потому что если посольство США сделает заявление, чтобы власть навела порядок и не давала совершать разбойные нападения на улицах на людей, которые имеют отличную политическую точку зрения, власть моментально отреагирует", – заявил Михаил Добкин.

Напомним, как заявил депутат Европарламента от Греции Алексис Георгулис, Европейский парламент должен осудить волну насилия, которая прокатилась по Украине из-за активизации национал-радикалов.

Ранее сообщалось, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует обеспечить неотвратимость наказания для радикалов, которые нападают на людей.