Надо, чтобы общество не толерировало таких политиков, – Верещук о перепалке с Порошенко

Ирина Верещук Фото из открытых источников

Народный депутат рассказала, что ее начали "хейтить" в социальных сетях

Надо, чтобы общество не толерировало таких политиков. Так народный депутат (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук прокомментировала перепалку, которая возникла между ней и предыдущим президентом Украины, а сегодня – народным депутатом от "Европейской Солидарности" Петром Порошенко в эфире одного из телеканалов.

Об этом она сказала в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK.

Напомним, во время перепалки Ирина Верещук отметила, что Петр Порошенко якобы поздравил президента РФ Владимира Путина с днем России в 2014 году, однако Петр Порошенко назвал ее "провокаторшей".

"Я свою оценку сделала тогда и, конечно, не меняю до сих пор, а вот люди, которые мне писали в Фейсбук, хейтили, пытались каким-то образом критиковать, пусть сами послушают и сделают выводы... Я понимала, с кем я разговариваю, с кем я имею дело и очень хорошо понимала, что это будет продолжаться, но надо, чтобы общество не толерировало таких политиков, чтобы общество делало и выносило свои приговоры. Потому что на сегодня он является действующим народным депутатом, действующим политиком и очень умело этим пользуется", – заявила Ирина Верещук.

Как сообщалось, нардеп Андрей Деркач в четверг, 9 июля, обнародовал новые записи разговоров экс-президента Петра Порошенко. На одной из них - разговор Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным от 30 апреля 2015 года.

Как отмечается, это довольно милое общение двух президентов. Они говорили о миротворцах, об экономических проблемах Донбасса.

Порошенко дал рекомендации, как оптимизировать работу Трехсторонней контактной группы в Минске. Путин сказал, что передаст эти рекомендации Лаврову.

Порошенко поздравил Путина с 1 Мая. Оба смеются, обмениваются шутками. Путин сказал, что будет вручать медали "Героев Труда". Порошенко сказал, что будет награждать ветеранов с 70-летием Победы.

Путин сочувственно интересуется, как ситуация внутри Украины. Порошенко говорит - уже налаживается. В конце очень тепло попрощались.