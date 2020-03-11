Надеемся, что под руководством Тарана Минобороны выйдет на требуемые критерии эффективности в работе, – Левочкин

Народный депутат Сергей Лёвочкин "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Андрей Таран – это профессиональный человек, отметил нардеп

Новый министр обороны Украины Андрей Таран – это профессиональный человек, и есть надежда, что под его руководством Министерство обороны выйдет на требуемые критерии эффективности в работе.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Сергей Левочкин.

Представители СМИ поинтересовались у народного депутата, поделился ли новый министр обороны, которого заслушали сегодня, 11 марта, на заседании парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, своими планами работы на занимаемой должности.

"Я помню этого офицера очень много лет. Он работает в Вооруженных Силах, и можно сказать, что это профессиональный человек, и будем надеяться, что под его руководством Министерство обороны в конце концов выйдет на требуемые критерии эффективности в работе. Будем на это надеяться", – заявил Сергей Левочкин.

Парламентарий также рассказал, что адресовал новому министру вопрос о готовности военных к угрозам, которые могут возникнуть из-за распространения коронавируса. Сергей Левочкин рассказал, что на эти вопросы министр обороны ответил, что сейчас все здоровы и оснований переживать за военнослужащих, которые находятся в Украине, меньше, чем за тех, кто находится в составе различных миссий за рубежом. Кроме того, глава ведомства заверил, что Вооруженные силы готовы при необходимости помогать Министерству здравоохранения.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 285 голосами проголосовала за назначение Андрея Тарана министром обороны Украины. Соответствующее решение Рада приняла 4 марта во время внеочередного заседания.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Андрея Тарана.

Владимир Зеленский заявил, что среди приоритетов работы нового министра обороны – усиление социальной защиты, обеспечение высокой обороноспособности и предоставление эффективного вооружения.

Напомним, Верховная Рада сегодня, 4 марта, на внеочередном заседании 353 голосами "за" отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Новым премьер-министром Украины стал Денис Шмыгаль.

Также народные депутаты 277 голосами проголосовала за новый состав Кабинета Министров во главе с Денисом Шмыгалем.