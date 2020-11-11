Украинская полиция закрыла уголовное производство в отношении Байдена

Джо Байден REUTERS

По информации СМИ, дело закрыли еще в сентябре из-за отсутствия преступления

Национальная полиция закрыла уголовное производство о якобы вмешательстве экс-вице-президента Соединенных Штатов Америки, победителя президентских выборов Джо Байдена в работу бывшего генерального прокурора Виктора Шокина. Соответствующую информацию последний подтвердил в комментарии УНН.

По мнению Шокина, производство велось "незаконно".

"По этому уголовному производству сделано только одно следственное действие - мой допрос. За девять месяцев следствия никто ничего не сделал. Я уверен, что это незаконно", - заявил экс-генпрокурор.

Виктор Шокин также подчеркнул, что оспаривает закрытие дела. Рассмотрение запланировано на сегодня, 11 ноября, в Печерском районном суде Киева.

О закрытии дела в отношении Байдена также сообщал "Укринформ" со ссылкой на собственные источники. По данным их информаторов, дело закрыли еще в сентябре из-за отсутствия преступления.

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Напомним, в январе этого года Виктор Шокин требовал от Государственного бюро расследований открыть уголовное производство в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена за незаконное влияние на него как на генпрокурора Украины. В частности, Байден требовал уволить его в обмен на беспрепятственное предоставление Украине государственной гарантии США на сумму 1 млрд долларов.

Через несколько дней после этого, экс-генпрокурор заявил, что в сентябре 2019 года его отравили ртутью, из-за чего он едва не умер. По его мнению, к этому мог быть причастен Джо Байден.

31 января Государственное бюро расследований передало в Национальную полицию заявление Виктора Шокина о фактах вмешательства в его работу бывшего вице-президента США, а в феврале ГБР зарегистрировало уголовное производство о возможном давлении Байдена на него. Причиной давления, считает Шокин, стало расследование ОГП в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был сын Байдена Хантер.

В мае 2020 года судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк обязал Офис генерального прокурора внести в Единый реестр досудебных расследований информацию о возможном вмешательстве американского чиновника в деятельность Шокина.