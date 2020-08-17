Национал-радикалы с оружием нападают на активистов "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Мариуполе, чтобы помочь власти сорвать демократические выборы и уголовное расследование

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Национал-радикалы с оружием нападают на активистов "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Мариуполе, чтобы помочь власти сорвать демократические выборы и уголовное расследование. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте политсилы.

Приводим его текст дословно:

Национал-радикалы насильственными методами поддерживают преступную и антиконституционную инициативу власти по отмене выборов в Донецкой и Луганской областях. Возмущенные нарушением своего конституционного права избирать и быть избранными, активисты "Оппозиционной платформы – За жизнь" начали масштабный сбор подписей за проведение выборов во всех объединенных территориальных громадах на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Инициатива "Оппозиционной платформы – За жизнь" встретила горячую поддержку жителей этих ОТГ. Всего за несколько дней только в Мариуполе граждане поставили тысячи подписей.

Однако приблизительно в 17:00 в субботу, 15 августа 2020 года, около 30 мужчин в балаклавах налетели на палатки, установленные в 17-м микрорайоне Мариуполя, распылили слезоточивый газ, затем начали все крушить, уничтожать подписные листы и избивать активистов. Били даже лежачих. В результате шесть активистов "Оппозиционной платформы – За жизнь" оказались в больнице с увечьями различной степени тяжести. Разбиты головы, сломаны ребра, у одного человека повреждена челюсть. Отметим, что нападения национал-радикалов на наших активистов и офисы партии, в том числе и с применением оружия, носят системный характер как в Мариуполе, так и в других городах Украины.

Василий Нимченко, народный депутат от "Оппозиционной платформы ‒ За жизнь", обратился с депутатским запросом, требуя отмены незаконного решения о непроведении выборов в ОТГ Донецкой и Луганской областей и привлечения к уголовной ответственности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко и главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая.

Руководители указанных военно-гражданских администраций, чьи связи с представителями национал-радикальных сил не вызывают сомнений, очевидно, имеют личную заинтересованность в срыве избирательного процесса в Донецкой и Луганской областях, укреплении своей власти, полученной из рук Президента В. Зеленского, и уменьшении информационного резонанса вокруг их преступной инициативы по непроведению выборов на территориях, где проживают более 500 тыс. украинских граждан.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" считает нападение вооруженных национал-радикалов на активистов нашей партии событием, прямо связанным с преступными действиями главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко и главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая.

Требуем объективного расследования этого нападения. Считаем, что такое расследование должно проводиться в рамках общего уголовного производства с производством, касающимся преступных действий главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко и главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая.

Деятельность глав областных военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях, назначенных Зеленским, превратилась в основную угрозу безопасности жителям этих областей и конституционному строю Украины в целом. Требуем отстранения Павла Кириленко и Сергея Гайдая от исполнения служебных обязанностей до окончания расследования.