Начался подсчет голосов, впереди – тяжелый, долгий и напряженный этап, – глава ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко Facebook/Олег Диденко

Однако голос каждого из избирателей должен быть засчитан при установлении результатов, подчеркнул Олег Диденко

Избирательные участки на местных выборах в Украине закрыты, начался подсчет голосов избирателей. Впереди у членов УИК и ТИК – тяжелый, долгий и напряженный этап.

Об этом во время брифинга, который транслировали на телеканале ZIK, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

"Что касается дальнейших действий и дальнейшего развития событий: по состоянию на сейчас участки закрыты, начался подсчет голосов избирателей. Впереди – тяжелый, долгий и напряженный этап нас ждет. В первую очередь, это касается членов участковых, территориальных избирательных комиссий", – сказал Олег Диденко.

Председатель ЦИК поблагодарил всех членов комиссий, которые в этих непростых условиях организуют выборы, за значительный вклад в развитие демократии в Украине. Он пожелал членам комиссий воодушевления в работе по подсчету голосов, чтобы голос каждого из избирателей был правильно учтен и засчитан при установлении результатов голосования.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в 8 утра, в Украине началось голосование на местных выборах.

В Центральной избирательной комиссии назвали нынешние выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских голов самыми сложными в истории Украины.

По состоянию на 19:00 правоохранители открыли около 70 уголовных производств.

В 20:00 избирательные участки в Украине закрылись.

В ЦИК сообщили, что явка на местных выборах составила ориентировочно 37%.

В Комитете избирателей Украины заявили, что, несмотря на низкую явку, местные выборы в Украине будут признаны действительными, а поставить под сомнение в целом результаты невозможно.