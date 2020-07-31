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Нацбанк уволил Холода с должности заместителя главы НБУ

Сергей Холод Фото из открытых источников

Холод занимал эту должность 2 года

Национальный банк Украины уволил Сергея Холода с должности заместителя председателя НБУ. Об этом сообщил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

"Совет НБУ на своем заседании сегодня, 31 июля 2020 года, освободил Холода Сергея Владимировича от должности заместителя председателя Национального банка Украины по собственному желанию. От имени Совета НБУ благодарю Сергея Холода за работу в НБУ", - написал Данилишин.

Отметим, Холод начал работу на должности заместителя главы НБУ с 23 июля 2018 года. Он занимался развитием и регулированием деятельности платежных и расчетных систем, управлением системой наличного обращения и реализацией внутренней трансформации Национального банка.

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Напомним, ранее глава Национального банка Кирилл Шевченко провел первую встречу с представителями Международного валютного фонда и пообещал, что НБУ выполнит все обязательства, взятые в рамках меморандума.

На встрече присутствовали глава миссии МВФ в Украине Иванна Владкова-Холлар, постоянный представитель МВФ Йоста Люнгман и заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.

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