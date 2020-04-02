НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации 1,5 млрд долларов Януковича

Пятый президент Украины Петр Порошенко eurosolidarity.org

Производство было начато по решению суда, к которому обратилась пострадавшая от спецконфискации офшорная компания из Кипра

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное дело о возможном подстрекательство со стороны пятого президента Украины Петра Порошенко к растрате средств оффшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах экс-президента Виктора Януковича. Об этом "Украинским Новостям" сообщил источник в НАБУ.

Отмечается, что уголовное производство было начато по решению суда, к которому обратилась оффшорная компания из Кипра, которая пострадала от указанной спецконфискации.

Руководство компании уверено, что к растрате их средств причастен Петр Порошенко, который выступил подстрекателем.

Источник сообщил, что дело было закрыто 20 марта 2020 года в связи с отсутствием в действиях Порошенко состава уголовного преступления.

Дело расследовалось по ч. 5 ст. 27 (Виды соучастников) и ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во время принятие закона о рынке земли, которое состоялось 31 марта в 00:42, партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" вступила в коалицию с партиями "Слуга народа" и "Голос". За проголосовали 259 депутатов.