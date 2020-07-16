НАБУ вело наблюдение за Кириллом Шевченко: Деркач требует проверки законности действий работников бюро

Андрей Деркач Интерфакс-Украина

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач убежден, что Национальное антикоррупционное бюро вело незаконное наблюдение за кандидатом на пост главы Нацбанка Украины Кириллом Шевченко, и требует проверки соответствующих действий. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"НАБУ вело незаконное наблюдение за Кириллом Шевченко и планировало провести обыски у него 15–16 июля. Цель – не допустить рассмотрения его кандидатуры на пост главы Нацбанка на пленарном заседании Верховной Рады Украины. План сорвался из-за того, что прокуроры САП не согласовали такие неотложные следственные действия, а сам Шевченко был проинформирован о возможном политическом давлении, поэтому дома в это время не ночевал.

По мнению экспертов и журналистов-расследователей, в связи с назначением нового главы НБУ – Кирилла Шевченко, существует угроза для ОПГ "Януковича-Порошенко-Гонтаревой-Сытника" возможного доступа к реестру получателей держателей ОВГЗ, в которых содержатся сведения о выведенных из Украины и отмытых коррупционных средствах. Кроме того, такие действия НАБУ могут свидетельствовать о препятствовании проведению дополнительной конфискации денежных средств "семьи Януковича", отмытые и выведенные в США, и на которые в дальнейшем были приобретены в Украине ОВГЗ", - отметил политик.

При этом Деркач добавил, что все эти факты уже изложил в депутатском обращении к генпрокурору Ирине Венедиктовой и заместителю генпрокурора – руководителю САП Назару Холодницкому.

"Я требую проверить законность действий работников НАБУ при проведении слежки за Кириллом Шевченко, а также оснований для проведения неотложного обыска жилья Шевченко. Особое внимание прошу обратить на то, не исчезли ли такие основания после его назначения на должность главы НБУ", - подчеркнул он.

Напомним, ранее о том, что к Кириллу Шевченко намеревались прийти с обыском сотрудники НАБУ также сообщал народный депутат ("Оппозиционная платформа - За жизнь") Вадим Рабинович.