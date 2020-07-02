НАБУ проводит обыски в Одессе: В деле фигурирует мэр Труханов

Следственные действия связаны с нанесением ущерба городу на 500 миллионов гривен

Обыски в Одессе 048.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины обыскивает несколько объектов в Одессе по поводу незаконного вывода имущества города из собственности общины. Об этом сообщило местное издание 048.ua.

Отмечается, что в городе совместно с органами местной власти действует преступная группировка. По информации журналистов, в деле фигурируют городской глава Одессы Геннадий Труханов, его заместитель Павел Вугельман и бизнесмен Владимир Галантерник.

048.ua

Председатель одесского территориального управления НАБУ Владимир Деулин в комментарии изданию "Думская" сообщил, что детективы проводят одновременно 20 обысков по делам о хищении средств. Однако, имен подозреваемых он не назвал. По его словам, речь идет о приобретении админздания завода "Краян", выкупе территории аэродрома "Застава" и попытке захвата территории Школьного аэродрома. Общине нанесен ущерб на сумму свыше полумиллиарда гривен, – добавил чиновник.

Журналисты "Думской" также заявили, что имеют информацию о проведении обысков у Труханова, его подчиненных и бизнес-партнеров.

Думская

В пресс-службе НАБУ подтвердили, что их работники осуществляют обыски в Одессе в офисных помещениях и по месту жительства лиц, которые могут быть задействованы в схемах по завладению имуществом местной общины. Предварительные квалификации дела – "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".

Напомним, недавно НАБУ объявила подозрение бывшему министру экологии Николаю Злочевскому. Он обвиняется в попытке дать 6 млн гривен взятки руководителям НАБУ и САП.