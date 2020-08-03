НАБУ объявило подозрения шестерым лицам из окружения Порошенко

Фото из открытых источников

Их подозревают в организации схем в результате которых государство понесло убытки в 196,8 млн гривен

Шестерых человек подозревают в нанесении 196,8 миллиона гривен ущерба государству по делу о выдаче окружению пятого президента Петра Порошенко разрешения на добычу газа по заниженной цене. Об этом говорится на сайте Национального антикоррупционного бюро

"31 июля НАБУ и САП сообщили шестерым лицам о подозрении в организации схемы, по которой ООО "Аркона Газ-Энергия" получила право на пользование недрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного месторождения (Полтавская область) по искусственно заниженной стоимости. В результате государство не получило 196,8 миллиона гривен, которые ООО должно было уплатить за получение специального разрешения на пользование недрами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди подозреваемых ексзаступник директора по производству, экономике и общим вопросам Украинского государственного геологоразведочного института, ексзавідувач сектора геолого-экономической оценки ресурсной базы нефти и газа отдела геолого-экономической оценки Укрггри, ексдиректор ООО "Аркона Газ-Энергия", эксперт Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых и директор ООО "НПФ "Проект-Нефтегаз", а также ведущий инженер и главный инженер этой компании.

Действия всех шестерых лиц квалифицированы по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог) УКУ.

Детективы НАБУ устанавливают других возможных соучастников схемы.

По данным следствия, в 2016 году ООО "Аркона Газ-Энергия" неоднократно и безуспешно просила у Госслужбы геологии и недр спецразрешение на пользование недрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного месторождения без проведения аукциона. Но впоследствии состав владельцев компании изменился – государственные и местные органы власти пересмотрели свое отношение к обращениям ООО.

В апреле 2017 года Полтавский облсовет согласовал Госгеонедра предоставления ООО "Аркона Газ-Энергия" без проведения аукциона спецразрешения на геологическое изучение месторождения.

После этого задействованы лица распределили роли и разработали план по занижению суммы сбора за выдачу спецразрешения на пользование недрами без проведения аукциона.

Они использовали несуществующие показатели проектных добычи газа и конденсата, капитальных вложений и эксплуатационных расходов, в том числе амортизационные отчисления, в результате чего установили начальную цену продажи специального разрешения в 3,8 млн грн, тогда как реальная начальная стоимость продажи спецразрешения должна составлять 200,6 млн грн.

Таким образом, государству нанесли ущерб на 196,8 млн грн.

Сообщается, что досудебное расследование указанных фактов продолжается с марта 2018 года, а основаниями для его начала стали заявление нардепа Виталия Куприя и сюжет программы "Схемы".

Новости по теме: Из ГБР уволили следователя по делу против Порошенко Корецкого

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило четыре новых уголовных дела в отношении экс-президента Петра Порошенко по заявлению бизнесмена Игоря Коломойского.