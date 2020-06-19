НАБУ объявило подозрение экс-министру инфраструктуры Омеляну

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян Автор: Дубонос Никита

НАБУ утверждает, что действия экс-министра стоили стране 30,4 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Емельяну в совершении незаконных действий, в результате чего был нанесен ущерб государственному бюджету на 30,4 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

В частности, ему инкриминируют ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса Украины ("Издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах").

Следствие утверждает, что экс-министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов — административный — является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

Таким образом, это привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн.

В свою очередь Омелян объяснил, что снизил на 20% портовые сборы для увеличения товаро/грузопотока и что благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018-2019 годах рост более, чем на 20%, и растет до сих пор.

"Это, безусловно, прецедент и теперь любое правительство, которое облегчает давление на бизнес, занимается дерегуляцией, сокращает ЕСВ, уменьшает другие налоги - может быть обвиненным во вредительстве.

Жаль, что НАБУ на глазах превращается в ГБР-2. Кстати, первым было производство по Раянейр. Там я тоже "нанес" убытков", - написал Омелян в Facebook.

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Напомним, в апреле Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть дело против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, его заместителя, государственного секретаря ведомства, а также топ-чиновников нынешнего состава Мининфраструктуры за доведение до банкротства Бердянского порта.