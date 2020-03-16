НАБУ начало уголовное производство относительно политических преследований Порошенко, - адвокат

В частности, в НАБУ будут заниматься расследованием "пленок Трубы"

Петр Порошенко Фото из открытых источников

Адвокат пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту политического преследования его подзащитного. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Новикова, НАБУ будет расследовать "пленки Трубы", доказывающие заказной характер многочисленных уголовных производств, начатых ГБР под руководством бывшего главы Романа Трубы.

"Заявление было подано еще летом прошлого года в отношении действий Трубы и других сотрудников ГБР. Мы предметно ставим вопрос о том, что НАБУ имеет в своей компетенции оценить их действия. Мы знаем слова, которые говорились в кабинете Трубы, мы знаем, что за этими словами стоят реальные действия, следователи фактически выполняли те инструкции, те задачи по политическому преследованию Петра Порошенко, которые им ставились", - отметил адвокат.

"Сегодня мы начинаем диалог с НАБУ, и я надеюсь, что этот диалог будет продуктивным и результативным. И рассчитываем, что все люди, которые так или иначе злоупотребляли своим влиянием, понесут законную ответственность", - добавил Новиков.

Кроме этого, адвокат отметил, что государственные органы неохотно реагируют на расследование информации, которую уличили записи из кабинета Трубы: "Наши действия направлены на то, чтобы не дать избежать расследования тех фактов, о которых мы знаем из так называемых записей из кабинета Трубы. Мы знаем, что не было энтузиазма у государственных органов расследовать эти вопросы. Не было у них желания допрашивать возможных участников этих разговоров в кабинете Трубы, что свидетельствовало о системной организации из высоких властных кабинетов - в том числе и из кабинетов в Офисе президента - политических преследований Петра Порошенко и его политической силы. Но мы сейчас движемся вперед в направлении того, чтобы все факты были расследованы, а виновные привлечены к установленной законом ответственности".

Напомним, ранее стало известно, что в ночь с 14 на 15 марта пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел в Украину из Испании вместе со своими детьми, которых он по дороге забрал из Лондона, однако его на карантин не поместили.