Наблюдательный совет просит Кабмин уволить Марчека с должности и.о. главы "Укрзализныци"

Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчек Укрзализныця

Желько Марчек был назначен временным председателем правления "Укрзализныци" 5 февраля 2020 года

Наблюдательный совет "Укрзализныци" просит Кабинет министров Украины уволить Желько Марчека с должности и.о. председателя правления. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение рекомендовать Кабинету Министров Украины уволить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления. Наблюдательный совет ожидает, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета Министров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдательный совет также принял решение о немедленном отстранении Желько Марчека от полномочий члена правления, ответственного за человеческие ресурсы.

Как известно, Желько Марчек был назначен временным председателем правления "Укрзализныци" 5 февраля 2020 года. До этого он был членом правления ПАО "Укрзализныця".

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Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о скором увольнении исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчека.