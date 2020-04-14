live
Новости » Политика Читати новину українською

Наблюдательный совет просит Кабмин уволить Марчека с должности и.о. главы "Укрзализныци"

Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчек

 Укрзализныця

Желько Марчек был назначен временным председателем правления "Укрзализныци" 5 февраля 2020 года

Наблюдательный совет "Укрзализныци" просит Кабинет министров Украины уволить Желько Марчека с должности и.о. председателя правления. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци". 

"Наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение рекомендовать Кабинету Министров Украины уволить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления. Наблюдательный совет ожидает, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета Министров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдательный совет также принял решение о немедленном отстранении Желько Марчека от полномочий члена правления, ответственного за человеческие ресурсы.

Как известно, Желько Марчек был назначен временным председателем правления "Укрзализныци" 5 февраля 2020 года. До этого он был членом правления ПАО "Укрзализныця".

Новости по теме: Криклий пояснил, повысит ли "Укрзализныця" тарифы после отмены карантина

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о скором увольнении исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчека.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Дмитрий Спивак І HARD из Влащенко І 13.04.2020
Елена Лукаш | Ток-шоу
Внеочередное заседание Верховной Рады | 13.04.20
Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20
Народ против | Интервью с Евгением Комаровским | 09.04.20
Анатолий Шарий | HARD с Влащенко | 07.04.20