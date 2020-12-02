live
Новости » Политика Читати новину українською

Наблюдательные советы обесценивают активы, чтобы их приобрели за копейки, когда не будет что забрать за кредиты, – Пилецкая

Юлия Пилецкая Скріншот із відео

С точки зрения богатых успешных государств, Украина еще является страной, где есть, что взять, говорит политолог

Наблюдательные советы украинских государственных предприятий трудятся над тем, чтобы обесценить активы и чтобы их можно было купить за копейки в удобное время, когда не будет что забрать у Украины за международные кредиты.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявила политолог Юлия Пилецкая.

Гостья ток-шоу отметила, что специалисты, которые входят в состав наблюдательных советов украинских государственных предприятий, "выполняют не внутренне-украинский заказ, не от народа-суверена, а пожалуй, им поставлен такой заказ от тех, кто контролирует наблюдательные советы".

"Я соглашаюсь с гипотезой о рейдерском захвате. С точки зрения богатых успешных зарубежных стран, Украина еще является страной, где есть, что взять. У нас остатки индустриального потенциала, у нас еще около 4 тысяч государственных предприятий в государственной собственности. Это активы, они могут быть полезны, и вот эти все наблюдательные советы трудятся на то, чтобы обесценить эти активы, развалить и купить за копейки в удобное время, когда не будет что забрать у Украины за международные кредиты", – отметила Юлия Пилецкая.

Новости по теме: Отмена ограничений зарплат в наблюдательных советах – это заигрывание с МВФ, – Войцицкая

Напомним, народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Анатолий Костюх заявил, что Верховная Рада Украины не влияет на установление уровня зарплат членам наблюдательных советов государственных предприятий. Если бы так было, в парламенте нашлось бы 226 голосов, чтобы уменьшить выплаты.

Читайте также: "Выплаты для членов наблюдательных советов правительство вернуло, а для учителей не нашлось ни в этом бюджете средств, ни в следующем, – эксперт".

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Конец эры ядерной стабильности: Как испытания американской ракеты разрушили хрупкий баланс "Мы не попытались остановить их": Очевидец рассказал о том, как из американской пустыни пропал загадочный монолит Эскалация на Ближнем Востоке: Иран угрожает нанести удар по ОАЭ в ответ на провокации США и Израиля В офисе президента считают, что Сытник должен уйти в отставку, - СМИ
Loading...

программы канала ZIK

Митинги ФЛП под Радой. Повышение тарифов на квартплату. Сытник раздора | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Отсрочка кассовых аппаратов: Предприниматели были недовольны несправедливостью и исключениями, которые власть делает для своих, – эксперт
Протесты предпринимателей. Квартплата подорожает? Новогодние праздники в условиях пандемии | Детали дня | 01.12.20
Протест ФЛП под Радой.
Достучаться до власти! Введение локдауну | Ток-шоу