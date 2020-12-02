Наблюдательные советы обесценивают активы, чтобы их приобрели за копейки, когда не будет что забрать за кредиты, – Пилецкая

Юлия Пилецкая Скріншот із відео

С точки зрения богатых успешных государств, Украина еще является страной, где есть, что взять, говорит политолог

Наблюдательные советы украинских государственных предприятий трудятся над тем, чтобы обесценить активы и чтобы их можно было купить за копейки в удобное время, когда не будет что забрать у Украины за международные кредиты.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявила политолог Юлия Пилецкая.

Гостья ток-шоу отметила, что специалисты, которые входят в состав наблюдательных советов украинских государственных предприятий, "выполняют не внутренне-украинский заказ, не от народа-суверена, а пожалуй, им поставлен такой заказ от тех, кто контролирует наблюдательные советы".

"Я соглашаюсь с гипотезой о рейдерском захвате. С точки зрения богатых успешных зарубежных стран, Украина еще является страной, где есть, что взять. У нас остатки индустриального потенциала, у нас еще около 4 тысяч государственных предприятий в государственной собственности. Это активы, они могут быть полезны, и вот эти все наблюдательные советы трудятся на то, чтобы обесценить эти активы, развалить и купить за копейки в удобное время, когда не будет что забрать у Украины за международные кредиты", – отметила Юлия Пилецкая.

Напомним, народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Анатолий Костюх заявил, что Верховная Рада Украины не влияет на установление уровня зарплат членам наблюдательных советов государственных предприятий. Если бы так было, в парламенте нашлось бы 226 голосов, чтобы уменьшить выплаты.

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