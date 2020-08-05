Наблюдательные советы – это своеобразная взятка кланам, которые "дерибанят" украинские предприятия, – Балабан

Руслан Балабан, кандидат политических наук

Как институция наблюдательные советы не сработали, подчеркнул эксперт

Наблюдательные советы не выполнили ту миссию, которая на них возлагалась. Их нужно ликвидировать и продумать другой – понятный и прозрачный механизм.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил кандидат политических наук Ростислав Балабан.

Эксперт отметил, что наблюдательные советы являются неэффективными, от их деятельности нет никакой прибыли.

"Если сегодня посмотреть, скажем, на "Укрзализныцю", то мы видим, что она неэффективна, потому что грузоперевозки перебросились на грузовики. Наблюдательные советы – это фактически взятка тем, кому нужно, то есть это определенные кланы, которые "дерибанят" украинские предприятия. Они не выполнили ту миссию, которая на них возлагалась, поэтому ближайшая реформа – это ликвидация этих советов, и надо продумать другой механизм – прозрачный и понятный", – сказал Ростислав Балабан и добавил, что как институция наблюдательные советы не сработали.

Эксперт подчеркнул, что Международный валютный фонд – это кредитное учреждение, среди задач которой нет роста экономики Украины, и его интересы с национальными интересами нашей страны не совпадают. Ростислав Балабан акцентировал, что в Украине должно быть субъектное правительство, которое выставляет свои требования, а не только выполняет надиктованное.

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко заявлял, что, как показывает опыт сегодняшнего наблюдательного совета "Укрзализныци", иностранцы ведут себя неэффективно, они защищают в первую очередь не интересы государства, а свои личные или же интересы определенных иностранных компаний.

Добавим, председатель Социальной экспертной платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак заявлял, что иностранцы во главе наблюдательных советов украинских монополий – это тотальный контроль над экономикой государства.