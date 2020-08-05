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Наблюдательные советы – это своеобразная взятка кланам, которые "дерибанят" украинские предприятия, – Балабан

Руслан Балабан, кандидат политических наук

Как институция наблюдательные советы не сработали, подчеркнул эксперт

Наблюдательные советы не выполнили ту миссию, которая на них возлагалась. Их нужно ликвидировать и продумать другой – понятный и прозрачный механизм.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил кандидат политических наук Ростислав Балабан.

Эксперт отметил, что наблюдательные советы являются неэффективными, от их деятельности нет никакой прибыли.

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"Если сегодня посмотреть, скажем, на "Укрзализныцю", то мы видим, что она неэффективна, потому что грузоперевозки перебросились на грузовики. Наблюдательные советы – это фактически взятка тем, кому нужно, то есть это определенные кланы, которые "дерибанят" украинские предприятия. Они не выполнили ту миссию, которая на них возлагалась, поэтому ближайшая реформа – это ликвидация этих советов, и надо продумать другой механизм – прозрачный и понятный", – сказал Ростислав Балабан и добавил, что как институция наблюдательные советы не сработали.

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Эксперт подчеркнул, что Международный валютный фонд – это кредитное учреждение, среди задач которой нет роста экономики Украины, и его интересы с национальными интересами нашей страны не совпадают. Ростислав Балабан акцентировал, что в Украине должно быть субъектное правительство, которое выставляет свои требования, а не только выполняет надиктованное.

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко заявлял, что, как показывает опыт сегодняшнего наблюдательного совета "Укрзализныци", иностранцы ведут себя неэффективно, они защищают в первую очередь не интересы государства, а свои личные или же интересы определенных иностранных компаний.

Добавим, председатель Социальной экспертной платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак заявлял, что иностранцы во главе наблюдательных советов украинских монополий – это тотальный контроль над экономикой государства.

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