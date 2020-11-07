На Закарпатье могут создать свободную экономическую зону, – председатель ОГА

Алексей Петров Фото из открытых источников

По словам главы области, именно Закарпатье продвигает идею создания СЭЗ на западе страны

Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров заявил, что глава Офиса Президента Андрей Ермак имел в виду Закарпатье, когда говорил о создании еще одной свободной экономической зоны на западе Украины. Об этом Петров сообщил во время форума "Re:Open Zakarpattia", передает Укринформ.

По словам чиновника, именно Закарпатская область продвигает идею создания СЭЗ на западе страны. "Есть высокая вероятность, что свободная экономическая зона, которую планирует правительство создать в Западной Украине, будет именно на Закарпатье. Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил недавно, и если принять во внимание, что среди западных областей именно мы продвигаем эту идею как основу для развития региона, то речь шла о Закарпатье," – высказался Петров.

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Кроме того, глава области отметил, что на Закарпатье планируют попытаться восстановить опыт свободной экономической зоны, который имел регион в 2002-2004 годах. "Мы не можем сейчас не воспользоваться тем, что сегодня Китай показал свою неспособность оперативно реагировать на спрос европейского рынка. Учитывая разницу в курсе, мы готовы предоставлять свои территории и человеческий капитал, чтобы работать как производственный цикл для европейского рынка. А учитывая уникальное положение Закарпатья, которое нас связывает с четырьмя странами ЕС, мы хотим связать все кластеры, чтобы заработали новые проекты", – сказал Петров.

В то же время чиновник считает, что Закарпатье может затянуть пилотный проект свободной экономической зоны на несколько лет, если добавить масштабное развитие дорожной инфраструктуры.

Напомним, недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что создание Свободной экономической зоны планируется не только на Донбассе, а и на западе Украины. По его словам, проект такой зоны находится на стадии разработки, а эти зоны "должны сработать на объединение страны".

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Ранее сообщалось, что "Слуга народа" обнародовала предварительные результаты всеукраинского президентского опроса. Согласно им, за создание свободной экономической зоны на Донбассе выступили 46,7% опрошенных.