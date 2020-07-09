На выборах в Раду лидируют "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Слуга народа", - опрос

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, большинство граждан страны отдали бы свой голос за партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и "Слуга народа".

Об этом этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической компанией RTS.

Так, за "Оппозиционную платформу — За жизнь" (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) готовы отдать голос 21,7% украинцев, за "Слугу народа" (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) — 27,1%.

В первой пятерке также "Европейская солидарность" (16,1%), "Батькивщина" (7,6%) и "Партия Шария" (4,7%).

RTS

Социологическое исследование проводилось компанией ТОВ "Роботизированные телесистемы" в период с 04 - 08 июля 2020 года. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной генерации мобильных телефонных номеров.

В опросе участвовали 3 тыс. украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность результатов опроса — +/- 2,5%.