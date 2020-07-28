На выборах в парламент лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", - опрос

Верховная Рада Фото - из открытых источников

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресенье, проходной барьер преодолели бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Об этом свидетельствует опрос, проведенный Институтом анализа и прогнозирования.

Так, за партию "Слуга народа" (Давид Арахамия и Александр Корниенко) готовы проголосовать 26%, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 21,3% (Юрий Бойко, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович), за "Европейскую солидарность" (Петр Порошенко) - 12,8%, а за "Батькивщину" (Юлия Тимошенко) - 9,3% респондентов.

Рейтинг других партий распределился следующим образом: "Партия Шария" - 4,1%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,6%, "Сила и честь" –3,6%, "Гражданская позиция" - 2,8%, "ВО "Свобода" - 1,9%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,7%, "Голос" - 1,2%, "Оппозиционный блок" - 1,1%, "Национальный корпус" - 0,8%, "За будущее" - 0,6%, "Объединение "Самопомощь" - 0,3%. Все данные – для избирателей, которые определились с выбором и примут участие в голосовании.

Фото из открытых источников





Согласно результатам исследования, 67,4% опрошенных полагают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, тогда как противоположного мнения придерживаются 28,1% опрошенных. 57,3% респондентов оценивают политическую ситуацию в Украине как напряженную, 16,5% - как критическую. С другой стороны, 18,4% респондентов считают политическую ситуацию в стране спокойной, 1,8% - называют ее благополучной.

67,4% опрошенных считают, что Украина не является реально независимым государством. Еще 53,1% полагают, что украинская власть в своей экономической политике полностью зависит от влияния других стран и организаций. Среди тех, кто в наибольшей мере влияет на Украину, опрошенные назвали Европейский Союз (57,3%), Международный Валютный Фонд (42,9%) и Соединенные Штаты Америки (42,5%).

Социологическое исследование проводилось Институтом анализа и прогнозирования с 16 по 26 июля 2020 года в 24-х областях Украины и г. Киеве. Общее количество опрошенных - 2032 человек. Погрешность выборки не превышает 2,1%. Метод опроса: интервью по месту жительства респондентов.