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На выборах в Кривом Роге лидирует кандидат от ОПЗЖ Павлов, - данные экзитпола

Константин Павлов Фото из открытых источников

Кандидат в мэры Кривого Рога Константин Павлов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" побеждает во втором туре выборов городского главы.

Об этом свидетельствуют данные экзитпола от "Центра исследований развития технологий", проведенного по заказу информационного агентства "Голос UA" в воскресенье, 6 декабря.

По итогам опроса кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константин Павлов набрал 58,86% голосов, а кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик - 41,14% .

Новости по теме: Для конструктивной работы с Константином Павловым в новом горсовете Кривого Рога уже создано большинство, в которое входит Блок Вилкула "Украинская перспектива" и ОПЗЖ, - секретарь горсовета Маляренко

Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 73%.

Экзит-пол проводился на 44 избирательных участках Кривого Рога, в опросе по состоянию на 19:00 приняли участие 14 тысяч избирателей.

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