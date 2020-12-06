На выборах в Кривом Роге лидирует кандидат от ОПЗЖ Павлов, - данные экзитпола
Кандидат в мэры Кривого Рога Константин Павлов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" побеждает во втором туре выборов городского главы.
Об этом свидетельствуют данные экзитпола от "Центра исследований развития технологий", проведенного по заказу информационного агентства "Голос UA" в воскресенье, 6 декабря.
По итогам опроса кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константин Павлов набрал 58,86% голосов, а кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик - 41,14% .
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Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 73%.
Экзит-пол проводился на 44 избирательных участках Кривого Рога, в опросе по состоянию на 19:00 приняли участие 14 тысяч избирателей.