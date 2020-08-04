На выборах будет битва местных авторитетов и "откат" от "новых лиц", – Тизенгаузен

Борис Тизенгаузен. Фото prefiksblog.co.ua

Теперь нужно "новое лицо" плюс профессионализм, говорит политтехнолог

На местах идет "откат" от "новых лиц", поскольку избиратели "наелись" этих "новых лиц" и хотят возвращения "старых хозяйственников".

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Политтехнолог указал на особенности местных выборов, которые запланированы на осень текущего года. В частности, говорит, он в регионах происходит "откат" от тренда "новые лица", поскольку избиратели уже "наелись" этих "новых лиц" и будут требовать возврата "старых хозяйственников".

"Даже сами представители "Слуги..." говорят, что "новые лица" не совсем оправдали надежды, которые на них возлагались. Теперь нужно новое лицо плюс профессионализм. То есть здесь немножко идет разрушение бренда, бренд теряет силу, мы это видим по социологии. Потому что у меня есть социология по разным областям сейчас, и там средняя поддержка "Слуги народа" - порядка 20-25%, у некоторых - и 12% эта цифра в областях. То есть, мы понимаем, насколько сильно упала поддержка самого бренда. Поэтому будет битва как раз среди местных авторитетов, если можно так сказать", – сказал Борис Тизенгаузен.

Эксперт отметил, что финансовый ресурс также будет иметь значение во время местной избирательной кампании.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года.

Как сообщали, в ЦИК отметили: местные выборы в Украине состоятся в сложных условиях. Осложнения происходят из-за изменений избирательного закона и пандемии COVID-19.