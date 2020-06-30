На востоке, юге и в центре безусловным лидером является "Оппозиционная платформа – За жизнь", – Кацман о рейтингах

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Скриншот видео

На западе голоса "слуг народа" забирают "Европейская Солидарность" и "Батькивщина"

Голоса, которые отходят от "слуг народа", растекаются на Западной Украине к партиям во главе с Петром Порошенко и Юлией Тимошенко. А на востоке, в центре, на юге Украины безусловным лидером является "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Владимир Кацман, комментируя результаты последних соцопросов относительно уровня поддержки политических партий в Украине, процитировал Владимира Ленина, который говорил о том, что никто не навредит большевикам больше, чем они могут нанести вред сами себе. С его слов, примерно такой же тезис касается и действующего монобольшинства в украинском парламенте – партии "Слуга народа".

Эксперт отметил, что на западе страны голоса тех, кто голосовал за "Слугу народа", сегодня переходят к "Европейской Солидарности" и "Батькивщине".

"Конечно, здесь произошли тоже тектонические сдвиги. Ушел с арены "Голос". Ушел так не очень культурненько, не очень как-то красивенько. Пытается цепляться, кусаться еще в Верховной Раде фракция "Голос", но понятно, что политический проект - политическая партия "Голос" как таковая в общем-то исчезает из высшей лиги украинской политики. Вот поэтому голоса, отходящие от "слуг народа", растекаются на Западной Украине по голосам Порошенко и Тимошенко. Что касается востока, центра, юга Украины, здесь безусловный лидер по набранным очкам - "Оппозиционная платформа - За жизнь", – сказал Владимир Кацман.

Основными составляющими успеха этой политсилы, говорит эксперт, есть решение праздновать 9 Мая, реальность оппозиции и ее позиция в ряде вопросов (относительно продажи земли, банковского закона и тому подобное), а также позиция партии в вопросе мира на Донбассе и предложенный ею альтернативный план поиска мирного урегулирования конфликта.

Напомним, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования при поддержке аналитической группы "Социопрогноз", если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшие выходные, то в парламент прошли бы четыре партии.

Партию "Слуга народа" Дмитрия Разумкова готовы поддержать 29,2% среди тех, кто будет голосовать и уже определился с выбором. За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука готовы проголосовать 19,4% избирателей, "Европейскую солидарность" Петра Порошенко – 11,8% опрошенных, за ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 9,2% избирателей.