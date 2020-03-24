На внеочередном заседании ВРУ могут принять решение о работе в режиме онлайн, – Бардина

"Этот законопроект предусматривает физическое присутствие лишь части парламентариев"

На внеочередном заседании Верховной Рады Украины народные депутаты могут рассмотреть законопроект о заседаниях парламента в режиме видеоконференций.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Марина Бардина.

Марина Бардина подтвердила, что в четверг, 26 марта, состоится внеочередное заседание парламента.

"И мне кажется, что два ключевых вопроса, которые в настоящее время могут рассматриваться, – первое из них – это принятие закона о видеоконференционных заседаниях парламента, то есть, заседаниях в дистанционном режиме с возможностью принятия решений. Этот законопроект предусматривает физическое присутствие лишь части парламентариев. Это председатель парламента, докладчик по законопроектах, которые будут рассматриваться, председатели профильных комитетов, представители Счетной комиссии, которые будут вести подсчет голосов. И народные депутаты будут непосредственно принимать участие в видеоформате. Каждый из них будет иметь возможность проголосовать по законопроекту, который рассматривается", – отметила Марина Бардина и добавила, что это основа законопроекта, предложенного первым заместителем председателя Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

Марина Бардина добавила, что этим проектом закона предусмотрена возможность принимать решения на заседаниях парламентских комитетов.

По ее словам, если такое решение будет принято в четверг, Рада сможет работать дистанционно в течение карантина, а когда он будет отменен, парламент вернется к работе в обычном режиме.

Марина Бардина добавила, что вопрос о введении чрезвычайного положения в Украине из-за ситуации с коронавирусом может быть рассмотрен, однако пока нет соответствующего указа президента.

Напомним, накануне в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук сообщил, что Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание уже в четверг, 26 марта.

Ранее политический эксперт Владимир Кацман заявлял, что Верховная Рада Украины планировала провести внеочередное заседание относительно распространения в Украине вируса COVID-19 еще 19 марта, однако из-за обнаружения коронавируса у нардепа Шахова и его помощника, отменила.

Как известно, с 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничение из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.