На внеочередном заседании ТКГ обсудят обстрелы на Донбассе, - Резников

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников Фото из открытых источников

Внеочередное заседание ТКГ должно состояться сегодня, 28 июля

Сегодня, 28 июля, состоится внеочередное заседание группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, на котором обсудят обстрел на востоке Украины после объявления перемирия. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время онлайн-дискуссии Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock.

"Сегодня должна заседать вне очереди группа по вопросам безопасности ТКГ, которая, в том числе, сегодня должна обсудить вопрос тех трех случаях, о которых сообщил командующий Объединенных сил Кравченко", - отметил Резников.

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Напомним, 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции была достигнута договоренность о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что верит в прекращение огня на Донбассе с 27 июля и назвал это событие серьезным шагом для Украины.

Позже подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения. Сообщалось, что на каждой из позиций ООС будет установлен дополнительный контроль, а за прекращением огня будут следить специально командированные украинские военнослужащие.

Однако уже после обеда, 27 июля, командующий Объединенных сил Владимир Кравченко сообщил, что незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим "полного прекращения огня" на Донбассе.