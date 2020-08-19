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На внеочередном заседании Рада не будет рассматривать изменения в Избирательный кодекс, – Гетманцев

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

На внеочередной сессии рассмотрят изменения в государственный бюджет на 2020

На внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится 25 августа, изменения в Избирательный кодекс рассматривать не будут.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

"На самом деле, хочу первое поправить, что 25 числа (августа, – ред.) на внеочередном заседании Верховная Рада не будет рассматривать изменения в Избирательный кодекс", – заявил народный избранник. 

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По словам Даниила Гетманцева, на сайте Верховной Рады уже опубликован порядок дня, и законопроект относительно изменений в Избирательный кодекс там отсутствует.

"Там есть 3 закона и 3 ратификации. То есть там нет изменений в Избирательный кодекс", – акцентировал парламентарий.

Как сообщали, спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на 25 августа. Заседание начнется в 11: 00.

Сообщается, что на внеочередной сессии рассмотрят изменения в государственный бюджет на 2020, в частности, касающиеся роста уровня минимальной зарплаты. Также на 25 августа запланирована ратификация меморандума с Европейским Союзом о предоставлении кредита.

Кроме того, Рада планирует ратифицировать соглашение с Европейским инвестиционным банком о строительстве дорог и развитии Трансъевропейской транспортной сети.

В сообщении говорится, что Рада также объявит конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.

 

 

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