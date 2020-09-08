На таможне сегодня – ужас! Почему молчит Саакашвили? – Цымбалюк

Михаил Цымбалюк Скриншот видео

Парламентарий не исключает, что вскоре Саакашвили может хлопнуть дверью

Украинскую таможню хотят отдать под внешнее управление, там творится ужас, однако председатель Исполнительного комитета Рады реформ Украины Михеил Саакашвили, который раньше говорил о реформировании таможенной службы, молчит.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Михаил Цымбалюк.

Гость студии напомнил, что в свое время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко передала Михеилу Саакашвили документы, которые официально передал в правоохранительные органы бывший министр финансов Игорь Уманский, где была информация о якобы злоупотреблениях в фискальной службе. Однако до сих пор реакции господина Саакашвили нет, отметил нардеп.

"Саакашвили заявил, что он якобы имеет мандат от президента проводить реформы таможни. Мы видим, что сегодня происходит на украинской таможне – ужас! И мы увидели в меморандуме один из пунктов – передача управления таможней под внешнее управление. То есть это тоже сигнал. Почему молчит Саакашвили?"– поинтересовался Михаил Цымбалюк.

Парламентарий продолжил: "Далее. Саакашвили говорил о массе законопроектов в Верховную Раду по упрощению жизни бизнеса. Где законопроекты и где масса? Мне кажется, что еще немного терпения, и украинское общество услышит сильные заявления о наличии коррупции в команде президента и, возможно, хлопанье дверью".

Напомним, бывший президент Грузии, председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеил Саакашвили записал видеообращение на фоне Днепра, в котором выразил благодарность Украине и заявил, что возвращается на родину - в Грузию. Видео записано на грузинском языке и в Фейсбуке доступно только для грузинской аудитории.

Добавим, грузинское оппозиционное объединение "Сила в единстве" назвало бывшего президента страны, действующего председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили кандидатом в премьер-министры. Лидер партии "Единое национальное движение" считает, что Саакашвили должен встретиться со своим народом лицом к лицу.

В свою очередь, Саакашвили заявил, что он согласился стать премьер-министром Грузии после победы оппозиции на парламентских выборах.