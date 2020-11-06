На следующий год в медицину не заложили больше денег – это уже тупость высокого государственного уровня, – Рабинович

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Украинцев делают заложниками ситуации, заявил парламентарий

Власть не заложила больше средств в медицину на следующий год - это уже тупость высокого государственного уровня.

Об этом во время брифинга перед заседанием Верховной Рады Украины заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

"На следующий год они не заложили больше в медицину, объясняя тем, что коронавирус победят уже до конца декабря. Я не буду рассказывать, что "дурень думкою багатіє", но тупость, которую они сегодня проявляют, это уже тупость высокого государственного уровня. То есть они всех нас делают заложниками вот этой своей собственной шизофрении. Вот эта вакцина, которую они придумали, что у них есть. Она такая же есть - из пальца высосанная вакцина. Еще раз говорю - Украина вообще не входит в перечень стран, которые имеют статус разработчика вакцины. Что они там принимают, когда такое несут, я не знаю, но в заложниках - вся страна. Поэтому бюджет, который сегодня есть, - это бюджет опять увеличения только силовых структур. Этот бюджет - социально незащищенное население просто убито. Ну и самое главное: когда они говорят - коронавирус, когда мы видим, что творится, когда мы видим, что происходит с медициной, они не закладывают вообще в медицину. Они хотят убить народ, что ли? Так пусть признаются - мы убийцы, мы пришли убить Украину", – заявил парламентарий.

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Вадим Рабинович, отвечая на вопрос журналистов, будет ли в следующем году так называемый коронавирусный фонд, из которого будут финансировать расходы на борьбу с COVID-19, подчеркнул: "Скажите, пожалуйста, а яка різниця - є коронавірусний фонд чи ні? Они "сперли" прошлый коронавирусный фонд. Они на коронавирусные деньги начали снимать патриотические сериалы!".

Как сообщали, по состоянию на 6 ноября в Украине 440 188 человек заболели коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки зафиксирован 9 721 новый случай коронавирусной болезни. За минувшие сутки заболели 304 ребенка и 468 медработников, а смогли выздороветь рекордные 10 762 человека. Также зарегистрирован 201 летальный случай.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, несмотря на пока стабильную ситуацию с количеством коек в больницах, уже в декабре может наступить коллапс медицинской системы, если темпы распространения COVID-19 будут расти.

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