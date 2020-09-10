Зеленский впервые с начала карантина едет с визитом за границу: Что в планах

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Вместе с австрийским президентом Зеленский примет участие в Экономическом форуме

Президент Украины Владимир Зеленский 15-16 сентября посетит с официальным визитом Республику Австрия. Об этом сообщает Офис президента.

Согласно сообщению, на этот период запланированы переговоры Владимира Зеленского с Федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом, Федеральным канцлером Себастианом Курцом и Президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.

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Как отмечается, Владимир Зеленский и Александр ван дер Беллен примут участие в работе Экономического форума.

Кроме этого, во время визита президент Украины вместе со своей женой примут участие в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в венском Музее истории искусств.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости усилить военное, разведывательное и оборонное сотрудничество между Украиной и Израилем.