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На следующей неделе украинская сторона инициирует внеочередное заседание ТКГ

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

В частности, планируют рассмотреть вопрос обмена удерживаемыми лицами

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе инициировала проведение на следующей неделе внеочередного заседания ТКГ. Об этом сообщает в своем Telegram пресс-служба украинской делегации в ТКГ. 

Как отмечается, на заседании планируют рассмотреть ряд вопросов, в частности: 

  • освобождение удерживаемых лиц,
  • разблокировка российской стороной работы КПВВ,
  • финализация договоренности о девятнадцати участках разминирования,
  • финализация договоренности о четырех новых участках разведения,
  • обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, международных гуманитарных организаций к удерживаемых лиц.

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Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что встреча лидеров стран "нормандского формата" зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже.

Также во вторник, 24 ноября, состоялось онлайн-заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

 

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