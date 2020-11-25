На следующей неделе украинская сторона инициирует внеочередное заседание ТКГ

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

В частности, планируют рассмотреть вопрос обмена удерживаемыми лицами

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе инициировала проведение на следующей неделе внеочередного заседания ТКГ. Об этом сообщает в своем Telegram пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Как отмечается, на заседании планируют рассмотреть ряд вопросов, в частности:

освобождение удерживаемых лиц,

разблокировка российской стороной работы КПВВ,

финализация договоренности о девятнадцати участках разминирования,

финализация договоренности о четырех новых участках разведения,

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, международных гуманитарных организаций к удерживаемых лиц.

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Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что встреча лидеров стран "нормандского формата" зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже.

Также во вторник, 24 ноября, состоялось онлайн-заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.