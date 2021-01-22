На сессии Славянского горсовета депутаты призвали премьер-министра Шмыгаля уйти в отставку

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

22 января депутаты Славянского горсовета по инициативе "Оппозиционной платформы - За жизнь" большинством голосов приняли обращение к президенту, правительству и парламенту о недопустимости роста цен на природный газ, электричество, отопление и другие жилищно-коммунальные услуги. Также депутатский корпус призвал уйти в отставку премьер-министра Шмыгаля как чиновника, который не справился со своими обязанностями. Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

"Мы призываем Дениса Шмыгаля, который выступил инициатором увеличения тарифов на газ, электроэнергию и другие ЖК-услуги, уйти в отставку с поста премьер-министра Украины. Его необдуманные решения уже привели к резкому росту социальной напряжённости в обществе и стали причиной протестных митингов по всей Украине. Должность в Кабинете министров – не привилегия, а прежде всего ответственность перед людьми и страной. Премьер Шмыгаль не справился со своими обязанностями и поэтому должен уйти в отставку!" - говорится в принятом на сессии обращении.

По словам главы депутатской фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Славянском горсовете Павла Придворова, власть, несмотря на эпидемию и экономический кризис, продолжает проводить политику отмены льгот и сокращения субсидий. Многие семьи славянцев полностью лишились помощи от государства.

"Мы поддерживали и будем поддерживать славянцев, а также делать всё, чтобы защитить их от обнищания. Считаем, что политику экономии на малоимущих и социально незащищенных гражданах необходимо прекратить. Необходимо восстановить полноценное финансирование льгот и субсидий, вернуть порядок расчета субсидий, действовавший до мая 2018 года", – подчеркнул Павел Придворов.

Он также сообщил, что в первые дни работы парламента в январе народные депутаты от ОП-ЗЖ Наталия Королевская и Юрий Солод потребуют внести изменения в госбюджет на 2021 год.

"Если системно подойти к решению проблемы на государственном уровне, то стоимость газа, электроэнергии, других коммунальных услуг для населения можно существенно снизить. Обеспечить помощь тем украинским семьям, кто в этом нуждается. Эти решения успокоят людей. Славянцы увидят, что государство проводит честную и ответственную политику. Но для этого нужен профессионализм и политическая воля, которых у власти нет. Но мы сделаем всё, чтобы защитить интересы людей!" - подчеркнули депутаты от ОП-ЗЖ.

Напомним, на Донетчине по инициативе "Оппозиционной платформы - За жизнь" депутаты Краматорского, Дружковского, Покровского, Добропольского, Кураховского, Новодонецкого, Ильиновского, Мариупольского, Гродовского, Часовоярского, Святогорского и Николаевского горсоветов, а также Покровского района направили обращения о принятии неотложных мер для установления справедливых тарифов и обеспечения полноценного финансирования субсидий.