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На онлайн ТКГ ничего подписать не могут, - Резников о Консультативном совете

Для решения также нужны консультации с Германией, Францией и ОБСЕ

Алексей Резников Фото из открытых источников

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и представитель Украины в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по политическим вопросам Алексей Резников заявил, что поскольку встреча состоится в формате онлайн, то никаких решений о создании Консультативного совета не может быть подписано. Об этом сообщает Украинская правда.

"ТКГ происходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений не может быть подписано физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они на сегодня продолжаются", - отметил Резников. 

Кроме этого, он анонсировал, что планируют обсудить во время заседания. Так, на повестке дня - прекращение огня, разведение сил и средств, гуманитарные вопросы, в том числе доступ международных организаций на временно оккупированные Россией территории Украины. 

Также Резников отметил, что в условиях эпидемии коронавируса, встреча в среду пройдет в формате конфколл – видеосвязи.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в Минске 25 марта запланировано очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), в ходе которого может состояться подписание соглашения об утверждении Консультативного совета по урегулированию конфликта.

 

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