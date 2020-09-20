На Николаевщине "Наш край" потребовал от Вадатурского не давить на представителей партии

Наш край

"Наш край" официально призвала олигарха Алексея Вадатурского прекратить давление на кандидата в депутаты от партии "Наш край" в Николаевской области на и.о. директора областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Федорову. Об этом идет речь в заявлении партии, опубликованном на сайте партии.

"Наш край" официально призвал олигархов прекратить осуществлять в Николаевской области давление на кандидатов в депутаты от партии "Наш край".

"Партия "Наш край" официально призывает таких олигархов, как Алексей Вадатурский, прекратить осуществлять в Николаевской области давление на кандидатов в депутаты от партии "Наш край". Ваши деньги, угрозы и ультиматумы не должны и не будут основополагающими в формировании власти на местах", – заявляют в партии.

Как сообщают представители партии, с момента завершения конференции Николаевской областной организации партии "Наш край" по выдвижению кандидатов всех уровней на местных выборах 25 октября 2020 года не прошло и суток, как началось давление на известных кандидатов от "Нашего края".

"Уже несколько дней подряд к исполняющей обязанности директора КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний" Светлане Федоровой по поводу и без повода захаживает олигарх Алексей Вадатурский в сопровождении руководителей управлений здравоохранения, журналистами с одной целью – не дать возможности Федоровой баллотироваться в депутаты областного совета от "Нашего края", – сообщают в партии "Наш край".

По словам представителей партии, 20 сентября 2020 года, Алексей Вадатурский якобы с благими намерениями связался с Федоровой и попросил организовать встречу с трудовым коллективом.

"Взяв с собой журналистов, которые по команде включали и выключали камеры, он (Алексей Вадатурский – прим. ред.), начал доказывать людям, что Федорова не достойна занимать должность директора и что больнице нужен другой врач, который не будет заниматься политикой. Обещая людям доплаты к зарплате, еще лучше условия труда, ремонты в больнице, олигарх оказывал давление на людей в нарушение законодательства и обычных людских ценностей. Не получив поддержки у коллектива "инфекционки", забрав с собой свиту журналистов, Вадатурский уехал с обещанием, что это еще не конец", – заявили в "Нашем крае".

Как отмечают в партии "Наш край", это уже не в первый раз, когда олигархи пытаются влиять на формирование власти в регионе, прибегая, порой, к низким и уничижающим достоинство человека методам. В партии также заявляют, что такие действия особо не допустимы во время избирательного процесса, нарушая тем самым Конституцию и законы Украины, свободное волеизъявление, гражданские права.