На мнение жителей Никольского просто наплевали, – Марчевский

Артем Марчевский Фото из открытых источников

На мнение жителей Никольского просто наплевали. Такое мнение высказал руководитель Молодежного крыла партии "Оппозицинная платформа - За жизнь" Артем Марчевский в Фейсбук.

Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский жестко отреагировал на решение Первого апеляционного административного суда в городе Краматорске. Там сегодня рассматривали возможность отмены решения Территориальной избирательной комиссии в Никольском, которая незаконно огласили победителем местных выборов кандидата Митько.

"В Никольском пробивается очередное дно. Сегодня в городе Краматорске проходил суд по фальсификациям на местных выборах в Никольском. Беспредел, за которым наблюдали мы, за которым наблюдали жители Никольского, за которым наблюдала вся страна. Сегодня жители Никольского приехали в Краматорск, к зданию Первого апеляционного административного суда, но на их мнение снова наплевали, как и на Закон. Когда купленная комиссия портит бюллетени кандидата-победителя, чтобы "нарисовать" победу своему - это позор избирательной системы! Когда полиция не ловит их на месте - это позор системы правоохранительной! Когда суд покупается стороной ответчика - это позор судебной системы! Мы точно не оставим это так! Мы уже подали заявление в МВД и ГБР. На очереди- генпрокуратура и не только" - заявил Марчевский.