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На местные выборы будет выделено 2,3 млрд гривен, - Шмыгаль

Глава правительства Украины Денис Шмигаль Фото из открытых источников

Кабмин утвердил законопроект О порядке финансирования изготовления списков избирателей

Правительство планирует потратить на местные выборы, которые должны состояться 25 октября, 2,3 млрд гривен. Об этом во время заседания Кабинета министров сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Всего на местные выборы будет выделено 2,3 млрд грн. 25 октября должен состояться безопасный и прозрачный избирательный процесс для того, чтобы люди получили своих представителей на местах. Это очень важный шаг на пути к завершению реформы децентрализации, ведь эти выборы состоятся уже на новой административно-территориальной основе", - сказал Шмыгаль.

По его словам, он уже обратился в Минздрав разработать рекомендации для обеспечения проведения местных выборов в безопасных условиях и передать их в Центральную избирательную комиссию и территориальные избирательные комиссии.

Вместе с тем Кабмин утвердил законопроект о Порядок финансирования изготовления списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения голосования на местных выборах.

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Напомним, министерство внутренних дел инициирует перед Верховной Радой Украины ряд изменений в Избирательного кодекса уже 25 августа. В частности, одним из пунктов внесении изменений в избирательный кодекс – должно стать сокращение срока продолжительности охраны полицией помещений для голосования, которое сейчас идет 8 дней.

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