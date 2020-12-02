На контрасте с Зеленским, Медведчук предлагает писать с большой буквы и слово "Независимость", и "Суверенитет", – Марунич

Дмитрий Марунич Скріншот із відео

Есть две главные причины падения рейтингов Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" - невыполнение предвыборных обещаний и превращение в "лайт-вариант" режима Петра Порошенко. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил политический эксперт Дмитрий Марунич.

"По сути, Зеленский и его партия стали таким "лайт-вариантом" режима Порошенко", - охарактеризовал Марунич.

"Обращу внимание и на другие процессы. Есть свежие результаты опросов общественного мнения. Вот "Социальный мониторинг: "Оппозиционная платформа", партия Медведчука, уже находится на втором месте и догоняет партию Зеленского. Почему догоняет? Потому что, по сути, она сейчас пытается обществу предложить многое из того, что Зеленский им обещал", - пояснил эксперт.

В подтверждение своей точки зрения Марунич привел перечень предвыборных обещаний Владимира Зеленского, которые, став президентом, он так и не выполнил.

"Обещал он мир на Донбассе? Где мир на Донбассе? Нету. Обещал он какие-то посильные разумные тарифы? Тарифов нету. Обещал он равенство в языковом вопросе? Его тоже нету", - аргументировал эксперт.

Марунич также отметил, что с приходом Зеленского зависимость Украины от внешнего управления только усилилась.

"Обещал он какую-то субъектность Украины? Вместо этого мы опять видим, как Сорос не то, что возвращается - он отсюда никуда и не уходил", - отметил эксперт.

В завершение, Марунич подчеркнул, что в отличие от Зеленского, который предлагает писать слово "Независимость" с большой буквы, Медведчук предлагает писать с заглавной и "Независимость", и "Суверенитет".

"Вот и все. Все очень просто на самом деле. Зеленский хочет, чтобы слово "Независимость" с большой буквы писали, а Медведчук предлагает, чтобы и слово "Суверенитет" тоже", - резюмировал Марунич.