На каждом этапе народовластие блокируется органами власти, – Лукаш относительно закона о референдуме

Елена Лукаш Скриншот видео

Референдум может состояться, если этого хотят власти, констатировала юрист

Закон о референдуме приняли для власти, которая хочет прикрыться неким волеизъявлением граждан, чтобы получить искомое.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила юрист Елена Лукаш.

Гостья ток-шоу отметила, что закон о всеукраинском референдуме, который 26 января принял парламент, будет работать, если этого захочет на власть.

"Сама идеология закона такова, что референдум по народной инициативе, а мы об этом говорим и об этом говорил Зеленский в своей предвыборной программе, референдум может пройти, если этого хочет власть. На каждом этапе референдума, который описан в действующем, сегодня проголосованном законе, власть может этот процесс остановить: не зарегистрировать инициативную группу, не посчитать нужным и обоснованным пояснение. Там нужно писать огромное пояснение, зачем нужен этот референдум, какие его социально-экономические, правовые последствия. В общем, какую-то диссертацию нужно написать. Член ЦИК может не явиться на заседание рабочей группы. ЦИК или президент, что, в принципе, одно и то же, потому что сегодняшний состав ЦИК полностью подконтролен Зеленскому, могут обратиться в КСУ, например, с просьбой оценить конституционность вопроса, а КСУ парализован тем же самим Зеленским. Круг замкнулся", - сказала юрист.

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Елена Лукаш продолжила перечислять, какие преграды могут установить власти проведению референдума.

"Кабмин Шмыгаля может не дать деньги на референдум, поэтому собирайте свои 3,5 млн подписей и отнесите их туда, откуда принесли, уважаемые граждане Украины. Предмет закона искусственно ограничен. В законе проголосован достаточно серьезный порог явки - 50% от граждан, включенных в реестр избирателей Украины. Если эти люди не придут голосовать, референдум уже признан недействительным. То есть на каждом этапе народовластие от Владимира Зеленского блокируется органами власти", – отметила гостья ток-шоу.

Напомним, 26 января Верховная Рада поддержала во втором чтении закон №3612, который касается народовластия через всеукраинский референдум. Соответствующий документ набрал 255 голосов "за". Всего ко второму чтению в законопроект поступило 1 386 правок.

Как сообщали, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявлял, что в законе о референдуме, который приняла Верховная Рада Украины, упоминается возможность электронного голосования, однако оно нуждается в дополнительном законодательном регулировании.