На границе с Италией застряли 120 украинцев: В ОПУ обещают всех вернуть

Юлия Мендель Википедия

Возвратом занимается Министерство иностранных дел Украины

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина будет делать все возможное, чтобы вернуть 120 украинцев, застрявших на итальянско-словенской границе из-за ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом она заявила на брифинге, передает "Европейская правда".

Как известно, накануне на границе между Италией и Словенией застряла группа украинцев, которые возвращались из Италии, но словенские пограничники их не пускали из-за вспышки коронавирус.

"МИД знает об украинцах, которые остановились на границе со Словенией из-за закрытия границ словенской стороной в Италии. Примерно 120 украинцев, которые возвращались на родину, были остановлены", - отметила Мендель.

Она добавила, что гражданам Украины рекомендовали вернуться к местам пребывания и предоставить все свои контакты дипломатическим представительствам Украины в Италии.

"Далее уже МИД работает. Мы будем делать все возможное, чтобы все украинцы, которые хотят попасть на родину, вернулись", - отметила пресс-секретарь президента.

Напомним, сегодня правительство приняло решение об ограничении количества пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019.

Кроме того, Совет Национальной безопасности и обороны Украины принял решение закрыть границу для иностранцев. Ограничение будет введено через две суток и будет действовать две недели. В дальнейшем решение пересмотрят.