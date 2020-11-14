На уровне рвотного рефлекса общество отторгает собачьих парикмахеров и свадебных фотографов. Спираль сделала очередной виток и еще глубже погрузила новые лица туда, откуда они вылезли. "Ценности майдана" вытесняются воспоминаниями о золотых временах "застоя", которые были при Кучме.

Разочаровавшись в Зеленском народ стал испытывать ностальгию по "нулевым", когда Украина переживала настоящий экономический бум: люди начали покупать автомобили, квартиры, бытовую технику. Появилась даже уверенность в завтрашнем дне. На фоне "новых лиц" - дилетантов и бездарей, такие фигуры как Кучма, Кравченко, Кирпа сегодня кажутся настоящими титанами мысли и асами государственного управления.

А из былой когорты в строю только Медведчук, который работал главой администрации президента. А еще раньше – был первым вице-спикером Рады. Вот ни разу не собачий фотограф. Или парикмахер.