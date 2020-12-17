На этой неделе ВРУ не будет рассматривать кадровый вопрос относительно министра Абрамовского, – Качура

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура Фото из открытых источников

Президент взял этот вопрос под личный контроль, отметил нардеп

На этой неделе Верховная Рада Украины не будет голосовать относительно отставки министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Качура.

Парламентарий отметил, что на заседании фракции "Слуга народа" представители профильного комитета отметили, что не понимают, по какому принципу хотят уволить министра Абрамовского. А нардепы-мажоритарщики считают, что это игры внутри Кабинета министров Украины, связанные с тем, что Абрамовский противостоит вырубке лесов, отметил гость ток-шоу.

"Сейчас президент взял это под личный контроль вопрос. Ни завтра, ни в пятницу не будет выноситься по Абрамовскому кадровый этот вопрос на голосование. До того момента, пока не разберутся, скорее всего, этот министр будет работать", – сказал Александр Качура.

Напомним, ранее народный депутат Ирина Верещук сообщала, что в Верховной Раде планируют рассмотреть отставку министра КМУ Олега Немчинова, министра финансов Игоря Марченко, врио министра образования Сергея Шкарлета и других.

А накануне спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что два украинских министра подали в Раду заявления об отставке. Одно из них нардепы поддержали на заседании 16 декабря.