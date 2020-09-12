На Донбассе власть руками неонацистских радикалов готовит масштабные фальсификации местных выборов, - заявление ОПЗЖ

В ОПЗЖ заявили о намерении действующей власти фальсифицировать результаты местных выборов Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что действующая украинская власть начала подготовку к фальсификации местных выборов на Донбассе с помощью неонацистских радикалов. Соответствующее заявление было размещено на официальном сайте политсилы.

Приводим его текст дословно:

За-власть и её союзники из партии войны не могут смириться с неминуемым проигрышем на местных выборах. Сначала они без всяких оснований запретили проводить выборы в 18 объединенных территориальных громадах Донбасса, тем самым лишив права голоса 500 тысяч украинских граждан. Теперь за счет административных уловок новые политические "побратимы" готовят фальсификацию выборов в оставшиеся советы.

В частности, в Мангушском районе зарегистрирован факт массовой смены избирательного адреса в посёлках Юрьевка и Мангуш. Более 1500 бойцов "Азова" и других военизированных формирований, прославившихся своим радикализмом, готовятся выбирать власть на Донбассе. В Мангушской ОТГ около 8000 избирателей, и полторы тысячи "приезжих" – это 20% сфальсифицированных голосов.

Цель этого организованного политического туризма понятна: обеспечить реванш новой и старой партии войны и захватить привлекательные курорты на берегу Азовского моря.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти и её союзников прекратить использование административного ресурса и отказаться от попыток сфальсифицировать итоги голосования. Хватит издеваться над украинской демократией и правами граждан. Дайте людям свободно выбрать власть, которую они хотят.

Зе-команда, остановите свое политическое рейдерство! Верните украденное у людей право голоса, проиграйте и уйдите, как ваши нынешние союзники из партии войны Порошенко.

Напомним, недавно руководитель Молодежного Крылья ОПЗЖ Артем Марчевский сообщил, что населенные пункты на Донбассе заселяют радикалами для фальсификации местных выборов. По его словам, уже есть подтвержденная информация о получении более двух тысяч прописок в населенном пункте Мангуш Донецкой области.