На Донбассе 28 дней нет боевых потерь среди украинских военных, – Зеленский

По словам президента, боевые потери отсутствуют с начала введения "режима тишины"

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в зоне проведения операции Объединенных сил нет боевых потерь в течение 28 дней. Об этом глава государства сообщил на церемонии поднятия Государственного флага, передает Укринформ.

По словам Зеленского, Украина стремится к миру, а боевые потери отсутствуют с начала введения "режима тишины". "Сегодня 28 дней, как у нас нет боевых потерь. Весь мир видит, что Украина и ее воины, как и любые нормальные цивилизованные люди, конечно, стремятся к миру на востоке Украины. Это не значит, что мы перестанем заботиться о своей армии, потому что именно вы - современное и сильное войско - являетесь залогом для наступления такого желаемого в Украине мира", – сказал президент.

Кроме того, Зеленский заявил, что украинское общество ценит труд военнослужащих и поблагодарил защитников за добросовестное выполнение обязанностей, отвагу и героизм.

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Напомним, в течение минувших суток, 22 августа, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 1 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие зафиксировали выстрел противника из ручного противотанкового гранатомета вблизи Марьинки.