На что обращать внимание, чтобы выбрать ответственного депутата: Политолог назвал три пункта

Василий Вакаров призвал обратить внимание на то, что успел сделать кандидат

Для того, чтобы выбрать на местных выборах достойного и ответственного депутата, нужно прежде всего смотреть на дела человека, а не верить словам.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Василий Вакаров.

Политолог дал совет украинцам, на что нужно обратить внимание, чтобы во время местной избирательной кампании отдать свой голос за достойного кандидата в депутаты местного совета.

"Во-первых, надо смотреть только на дела людей, которых мы выбираем. Даже если это парень, который избирается впервые в общину, все равно нужно смотреть, а что он уже успел сделать? Что он сделал? Он что-то строил, он что-то построил? Есть ли у него семья? Это первое. Второе. Давайте выбирать тех людей, которых мы знаем. Если мы хотим, чтобы в нашем селе или в нашей новой общине был порядок, давайте выбирать среди своих, имеется в виду, людей, которые здесь живут, которых ты видишь, которых ты знаешь, какие родители, какая у них семья, они пьянствуют или они работают. То есть обратите внимание на деловые качества и те качества, которые вы можете проверить", – отметил Василий Вакаров.

Эксперт также призвал избирателей не верить словам и обещаниям кандидатов в депутаты: "Я предлагаю выбирать трезво и не очаровываться словам кандидатов".

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года.

Как сообщали, в ЦИК отметили: местные выборы в Украине состоятся в сложных условиях. Осложнения происходят из-за изменений избирательного закона и пандемии COVID-19.