На центральных трассах Украины людей расстреливают только потому, что они не поддерживают власть, – Рабинович

Вадим Рабинович 112.ua

Сегодня был совершен теракт против представителей крупнейшей партии в стране, подчеркнул нардеп

На центральных трассах Украины людей расстреливают только потому, что они не поддерживают власть. Сегодня был перейден рубикон, и внутри страны началась война, объявленная бандитами всему украинскому народу.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович. Так народный депутат прокомментировал нападение на автобус с представителями движения "Патриоты – За жизнь" на трассе под Харьковом.

Парламентарий акцентировал, что представители радикальных движений, которые напали на представителей движения "Патриоты – За жизнь", сегодня фактически бросили вызов украинскому обществу.

"Сегодня совершен теракт против представителей крупнейшей партии в стране. Этому теракту предшествовало избиение людей на улицах. Этому теракту предшествовали броски гранаты в офис. Поэтому мы не можем больше все это терпеть. Я обращаюсь сегодня к президенту Украины, потому что к правительству бесполезно обращаться, - вы обязаны способствовать запрету сегодня преступных бандитских организаций, которые открыто пропагандируют сегодня просто убийство людей. Вы обязаны запретить "Национальный корпус". Вы обязаны это сделать. Я хочу обратиться к послам европейских государств, которые ведут нас в Европу. Сегодня на ваших глазах расстреливают людей на центральных трасах Украины только потому, что они не поддерживают власть, только потому, что они хотят мира и имеют другое мнение от каких-то полубандитских организаций", - подчеркнул Вадим Рабинович.

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Парламентарий предостерег: "Вы поймите, во что мы скатываемся! Это ведь первый шаг по абсолютному махновскому бандитизму на территории всей Украины. Власть только содействует им и ничего не предпринимает, чтобы прекратить их работу. Для этого нужна одна ночь работы спецслужб".

Вадим Рабинович резюмировал, что сегодня был перейден рубикон и внутри страны началась война, объявленная бандитами всему украинскому народу.

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива сообщил, что представители "Азова" и "Нацкорпуса" обстреляли автобус активистов организации "Патриоты - За жизнь" под Харьковом, есть пострадавшие.