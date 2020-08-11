На белорусских предприятиях начинаются забастовки

Протесты в Минске Белсат

Разговоры о забастовке ведутся уже на трех крупных предприятиях

Работники нескольких предприятий в белорусской столице Минске и других городах заявили о начале забастовки в связи с ситуацией в стране после выборов президента. Об этом сообщает NEXTA Live.

Отмечается, что первыми о забастовка заявили работники ОАО "МЕТЗ им. В. И. Козлова" в Минске. Позже к ним присоединились работники Жабинковского сахарного завода в городе Жабинка.

Работники ОАО "Гродно Азот" из Гродно в свою очередь заявили, что не признают результаты выборов президента и начали забастовку.

Также сотрудники ОАО "БелАЗ" в Жодино обсуждают формат забастовки.

Ранее стало известно, что в Беларуси с сегодняшнего дня анонсировали общенациональную забастовку.

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились президентские выборы. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, действующий глава Беларуси Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах, набрав более 80%.

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В то же время белорусы в ответ на результаты экзитполов вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. 10 августа МВД Беларуси признало применение спецсредств против митингующих в столице страны.

В понедельник вечером в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, также известно, что силовики начали стрелять по митингующим.