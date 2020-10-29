На Банковой и в НАБУ рассматривают вопрос, как поставить под контроль судей КСУ, - Журавский

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

КСУ сделал правильный шаг, убежден ученый

Сегодня на Банковой и в НАБУ рассматривается вопрос, как поставить под контроль судей КСУ. В частности, предлагают внести изменения в закон о КСУ, но это ничего не даст, потому что нужно менять Основной закон, а голосов для этого в парламенте не найдут.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Гость ток-шоу напомнил, что Конституционный суд Украины принял два решения – о неконституционности указа предыдущего президента Петра Порошенко о назначении директора НАБУ Артема Сытника и относительно неконституционности самого органа – НАБУ, поскольку это не прерогатива президента, а прерогатива КМУ. Виталий Журавский подчеркнул, что решение КСУ нельзя обжаловать, его следует выполнять, поскольку невыполнение влечет за собой криминал.

"Что сделала власть, что сделало НАПК? НАПК начало "наезжать" на судей КСУ. Это же отдельная судебная ветвь власти, суверенная и независимая, и исполнительная власть не имеет права этого делать. Получили пощечину вполне законную, правовую. Но сегодня я аплодирую КСУ, потому что КСУ сделал правильный шаг, правовой и конституционный шаг разорвать этот круг антикоррупционных органов с целью внешнего управления и контроля за политическим классом Украины. Политический класс Украины должны контролировать не западные так называемые партнеры, не третьи страны, а украинский народ. Поэтому решение по НАБУ является конституционным и решение по НАПК является конституционным", - подчеркнул гость студии.

Виталий Журавский продолжил: "Сегодня на Банковой и в НАБУ рассматривается вопрос – я точно знаю, – как поставить под контроль судей КСУ. Они хотят, одни предлагают внести изменения в закон о КСУ, но это ничего не даст, потому что их основные функциональные обязанности выписаны в 12 разделе Конституции Украины, это же надо менять Конституцию. Это надо иметь 300 голосов. Найдут они 300 голосов? Нет. Кроме того, еще надо иметь вердикт между первым и вторым, окончательным чтением дважды – вердикт КСУ. Неужели КСУ сам себе сделает смерть? Нет".

Напомним, Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном Суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.