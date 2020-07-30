"Мы заняли более жесткую позицию": Ермак отреагировал на отказ Козака от переговоров по Донбассу

Глава Офиса президента Андрей Ермак Фото из открытых источников

Андрей Ермак убежден, что положительный результат от переговоров есть, несмотря на трудности, которые возникают в процессе

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что инициатива заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака прекратить переговоры на уровне советников "нормандского формата" является попыткой РФ усилить свои позиции. В то же время Ермак заверил, что Украина в этом вопросе заняла более жесткую позицию, сообщает "Укринформ".

"Очевидно, что ни у кого уже нет никакого сомнения в том, что переговорный процесс по вопросу Донбасса непростой. Он сложный, вязкий, но сегодня его качественно переформатировали. Мы заняли проактивную и более жесткую позицию", - заявил глава ОП.

Также Ермак подчеркнул, что нужно четко понимать мотивацию всех сторон, понимать все потенциальные риски любой инициативы, а также то, что обстоятельства постоянно меняются.

"И письмо господина Козака, на мой взгляд, – это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу. Впрочем, понятно, что говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла", - добавил политик.

По словам Ермака, работа по-прежнему продолжается, и уже четвертый день соблюдается режим прекращения огня на Донбассе. "Это – прямой результат работы именно ТКГ в Минске и "нормандского формата", - убежден он.

Глава Офиса президента подчеркнул, что такой результат как раз и свидетельствует об эффективности переговоров, несмотря на сложности, которые возникают в процессе. По его словам, "градус переговоров может повышаться", однако "надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям".

Напомним, недавно Дмитрий Козак, который курирует украинское направление в Кремле, написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель. В послании политик назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.