"Мы заняли более жесткую позицию": Ермак отреагировал на отказ Козака от переговоров по Донбассу
Андрей Ермак убежден, что положительный результат от переговоров есть, несмотря на трудности, которые возникают в процессе
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что инициатива заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака прекратить переговоры на уровне советников "нормандского формата" является попыткой РФ усилить свои позиции. В то же время Ермак заверил, что Украина в этом вопросе заняла более жесткую позицию, сообщает "Укринформ".
"Очевидно, что ни у кого уже нет никакого сомнения в том, что переговорный процесс по вопросу Донбасса непростой. Он сложный, вязкий, но сегодня его качественно переформатировали. Мы заняли проактивную и более жесткую позицию", - заявил глава ОП.
Также Ермак подчеркнул, что нужно четко понимать мотивацию всех сторон, понимать все потенциальные риски любой инициативы, а также то, что обстоятельства постоянно меняются.
"И письмо господина Козака, на мой взгляд, – это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу. Впрочем, понятно, что говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла", - добавил политик.
По словам Ермака, работа по-прежнему продолжается, и уже четвертый день соблюдается режим прекращения огня на Донбассе. "Это – прямой результат работы именно ТКГ в Минске и "нормандского формата", - убежден он.
Глава Офиса президента подчеркнул, что такой результат как раз и свидетельствует об эффективности переговоров, несмотря на сложности, которые возникают в процессе. По его словам, "градус переговоров может повышаться", однако "надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям".
Напомним, недавно Дмитрий Козак, который курирует украинское направление в Кремле, написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель. В послании политик назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.