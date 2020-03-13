Украина закрывает границу для иностранцев, однако не для грузов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский president.gov.ua

Исключение составляют иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 16 марта в полночь Украина закрывает границу для иностранных граждан, исключение составляют лишь те, кто имеет право проживания в стране. Об этом он сказал во время срочного обращения к украинцам, которое транслировал телеканал ZIK.

"Мы действуем решительно и на опережение. Сегодня решено следующее: во-первых, мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрыты пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. Две недели, начиная с 00 часов 1 минуты 16 марта 2020 года иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем, ни любыми другими средствами. Исключение составляют иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, в частности, представители официальных международных организаций и дипломатических миссий. Через две недели этот вопрос будет рассмотрен повторно", - отметил глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что грузовые пункты пропуска, авиа-, железнодорожные, морские и автомобильные продолжат работать.

"Экипажи судов, самолетов, грузовых автомобилей могут заезжать в Украину и подвергаются медицинской проверке экспресс-тестами", - проинформировал президент.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что люди, которые въезжают в Украину из стран, где наблюдается вспышка коронавируса, пройдут на границе "определенные процедуры обсервации" в виде экспресс-теста.