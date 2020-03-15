Украина продала 2 млн медицинских масок посреднику из Германии, - премьер-министр Словакии

Петер Пеллегрини Фото из открытых источников

Обязательным условием для продажи была оплата наличными

Украина была готова продать 2 миллиона медицинских масок Словакии за оплату наличными, однако заказ перехватил посредник из Германии. Об этом сообщил премьер министр Словакии Петер Пеллегрини в эфире телеканала Ta3.

Как отмечается, из-за недостатка масок в Словакии страна забронировала у Украины 2 миллиона единиц медицинского товара. Однако обязательным условием для продажи была оплата наличными.

"Мы уже приготовили чемодан с 1,2 млн евро наличными. Собирались лететь по ним правительственным бортом. Но пришел немецкий перекупщик, заплатил за маски и купил их", - рассказал Пеллегрини.

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Несмотря на это иностранный премьер-министр не уточнил, с кем именно в Украине велись переговоры о покупке медицинских масок: с частным лицом, предприятием или государственным учреждением. Кроме этого, политик не сообщил, когда именно должна была состояться эта сделка.

Напомним, недавно народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин прокомментировал заявление премьер’премьера Словакии о продаже масок и заявил, что "Слуги народа" должны ввести официальный праздник "День мародера" и праздновать его всей фракцией.