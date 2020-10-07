Мы уверенно идем к членству в Евросоюзе: Зеленский о результатах саммита Украина-ЕС

Владимир Зеленский во время выступления на саммите Украина-ЕС. 6 октября 2020 года

Президент подвел общие итоги по проведению саммита

"А знаете, это действительно был хороший саммит. Все четко, по-партнерски, с огромным взаимным уважением и заинтересованностью. Потому что мы интересные. Перспективные. Ответственные. Не боимся любых вызовов. И слово свое умеем держать.

Ничто старое не вернется. Потому что мы уверенно идем к полноправному членству в Евросоюзе. И это является главным итогом встреч в Брюсселе. Членство не как самоцель, а как признание наших ценностей. Украина уже точно переросла действующее соглашение об ассоциации и стремится к ее обновлению. К большим амбициям и глубине. И да, мы получили положительный ответ от Евросоюза", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что Украина получит также "промышленный безвиз", что даст еще больше возможностей для экспорта, то есть больше рынков сбыта, конкурентных возможностей и рабочих мест. Соответствующая экспертная миссия уже начала работу.

"Украина получит "открытое небо". После семи лет различных манипуляций наконец имеем четкое понимание, что соглашение о совместном авиапространстве будет подписано в ближайшее время. Это – миллионы возможностей для более легких путешествий и деловых контактов. Конечно, после пандемии", - подчеркнул гарант.

Кроме того, Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить вакцину от коронавируса, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых.

По словам Зеленского, Евросоюз также поддержал активность украинской стороны в переговорах в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе. "Все аспекты этих переговоров вполне понятны нашим европейским друзьям. Да и в документах по итогам Саммита все формулировки на сто процентов проукраинские", - подчеркнул президент и добавил, что "Лондон только добавит нам позитива".

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Напомним, вчера, 6 октября, в Брюсселе состоялся 22-й саммит Украина-ЕС, который стал первым "физическим" двусторонним саммитом между Евросоюзом и страной-партнером, с начала пандемии коронавируса.

Во время встречи Украина и Европейская комиссия подписали три соглашения, которые предусматривают выделение Украине 60 млн евро. Кроме того, ЕС согласовал выделение Украине дополнительных 190 миллионов евро для борьбы с коронавирусом.

Также, во время своего выступления, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безвизовому режиму с Европейским Союзом ничего не угрожает.